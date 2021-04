Nederland scherpt reisadvies Curaçao aan

Het Nederlandse kabinet adviseert zeer dringend aan alle Nederlanders om niet te reizen naar Curaçao, tenzij strikt noodzakelijk. In een aangepast reisadvies stelt Nederland vandaag dat mensen goed moeten bedenken of het strikt noodzakelijk is dat ze naar Curaçao moet reizen. Door een grote toename van het aantal besmettingen met het coronavirus staat het ziekenhuis op Curaçao namelijk onder druk. Er is nauwelijks tot geen intensive care capaciteit beschikbaar, zo legt de overheid uit. Alle niet-noodzakelijke zorg is dan ook stilgelegd. ”Houd er rekening mee dat als u zorg nodig heeft, deze bijna niet beschikbaar is”, zo staat te lezen in het reisadvies.