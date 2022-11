Nederland stelt miljoenen beschikbaar voor Caribische bibliotheken

Nederland zal de komende jaren extra miljoenen euro’s beschikbaar stellen voor bibliotheken en erfgoed voor Caribisch Nederland. Dat heeft staatssecretaris van Cultuur en Media, Gunay Uslu, gisteren bekend gemaakt. De staatssecretaris wil flink investeren in de culturele infrastructuur van Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Eustatius, Saba en Sint Maarten. Ze schrijft hier over: “Cultuur is het fundament en het cement van onze samenleving. Een bibliotheek is dé plek waar kinderen, jongeren en volwassen in aanraking komen met cultuur, met verhalen en met elkaar.” De staatssecretaris zegt dat het extra geld daarom wordt gebruikt voor fysieke bibliotheken. Daar wordt dit jaar één miljoen euro voor beschikbaar gesteld. Vanaf 2023 jaarlijks twee miljoen. Daarnaast wil Uslu investeren in erfgoed en archieven.

