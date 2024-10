Nederland straft Sint Eustatius voor niet oplossen geitenproblematiek

Sint Eustatius doet te weinig tegen het probleem van loslopende geiten. Dat zegt de Nederlandse staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Zsolt Szabó. In antwoorden op vragen uit de Tweede Kamer zegt hij dat Nederland daarom een donatie heeft bevroren die was bestemd voor het beveiligen van de klif in Oranjestad. Voor reparatiewerkzaamheden aan de klifwand was 19 miljoen euro beschikbaar gesteld, maar daarvoor moet eerst een structurele oplossing komen voor de geitenproblematiek. De werkzaamheden zijn nodig om het verder afbrokkelen van de klifwand onder het eeuwenoude Fort Oranje aan te pakken.

Pas als de geiten zijn verwijderd maakt Den Haag echter het geld voor de volgende fases van de klifreparatie over, zo heeft de Nederlandse politicus de Tweede Kamer vandaag laten weten. De staatssecretaris zegt dat dit ook is besproken tijdens zijn recente bezoek aan Statia.