Nederland wil ‘reizigersverklaring’

De Nederlandse minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur wil een verklaring invoeren waarin reizigers aangeven of hun reis noodzakelijk is. Ze laat deze mogelijkheid op dit moment onderzoeken. Dat meldt het Antilliaans Dagblad vandaag. De maatregelen die Schiphol en de vliegmaatschappijen hebben genomen zijn volgens haar absoluut nog niet genoeg. Het is nog niet duidelijk hoe deze reizigersverklaring eruit moet zien en wanneer deze moet worden ingevuld. Of Caribische studenten die naar huis gaan om familie te bezoeken op de eilanden hieronder vallen is ook nog niet bekend.