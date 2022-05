De Arubaans-Nederlandse sopraan ๐ˆ๐ฆ๐š๐ซ๐š ๐“๐ก๐จ๐ฆ๐š๐ฌ maakt haar debuut in Het Concertgebouw tijdens ๐ ๐ซ๐จ๐ฆ ๐’๐จ๐ฎ๐ญ๐ก๐ž๐š๐ฌ๐ญ ๐–๐ข๐ญ๐ก ๐‹๐จ๐ฏ๐ž.

Op ๐Ÿ“ ๐ฃ๐ฎ๐ง๐ข staat zij op het podium in h๐ž๐ญ ๐‚๐จ๐ง๐œ๐ž๐ซ๐ญ๐ ๐ž๐›๐จ๐ฎ๐ฐ met nog bijna dertig musici en solisten. Het concert wordt ook door de NTR opgenomen en in het najaar op NPO3 uitgezonden.

