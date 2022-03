Nederlands-Caribische eilanden moeten voorbeeld zijn van duurzaamheid

De zes eilanden in het Caribische deel van het Koninkrijk moeten een voorbeeld worden voor duurzaamheid. De Nederlandse minister van Klimaat en Energie, Rob Jetten, schrijft dat aan de Tweede Kamer. De D66-minister bespreekt de mogelijkheden met de zes eilanden. Het energiebeleid van de CAS-landen is een autonome aangelegenheid. Maar sommige uitdagingen kunnen de landen niet op eigen kracht het hoofd bieden. Na de zomer komt er meer duidelijkheid over de ondersteuning.