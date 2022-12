Nederlands eerherstel voor Tula

De Nederlandse regering geeft de Curaçaose verzetsheld Tula ruim tweehonderd jaar na zijn dood eerherstel. Dat maakte staatssecretaris Van Huffelen vandaag bekend in een toespraak bij het Tula-monument op Rif. Tula leidde de grote slavenopstand van 1795. Hij werd door de koloniale raad ter dood veroordeeld. Decennialang is er gestreden voor eerherstel van Tula. In 2010 is hij door de Curaçaose regering uitgeroepen tot nationale held. Volgend jaar, 150 jaar na de afschaffing van de slavernij, zal de Nederlandse regering de geschiedenis recht doen. Volgens Gibi Bacilio van het platform slavernijverleden is dit een historisch moment.

Vandaag bood Mark Rutte namens het Nederlands kabinet excuses aan voor het handelen van Nederlandse Staat in het slavernijverleden. Dat deed hij vanuit het Nationaal Archief in Den Haag. Op zeven andere plekken binnen het Koninkrijk en Suriname gingen Nederlandse bewindslieden dieper in op de reactie van het kabinet op het rapport ‘Ketenen van het verleden’.