Nederlands rapport over CMC openbaar

Het CMC is in feite failliet. Dat blijkt uit het NZa-rapport over de financiële situatie van het ziekenhuis. Minister Silvania heeft het omstreden rapport naar de Staten gestuurd. Daarmee is het document nu openbaar. Silvania en minister van Gezondheid Pietersz-Janga waren eerder kritisch op het rapport. Omdat de ziekenhuisleiding oneens is met de inhoud van het rapport, heeft de Nederlandse Zorgautoriteit bepaalde passages onleesbaar gemaakt. Op verzoek van Silvania is alsnog de ongecensureerde versie opgestuurd. Deze is nu openbaar.

