Nederlandse ambassadeur in Venezuela op bezoek

De Nederlandse Ambassadeur in Venezuela Robert Schuddeboom was dinsdag op werkbezoek bij gouverneur Lucille George-Wout. Schuddeboom werkt sinds 1983 voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. Sinds één oktober vorig jaar is Schuddeboom in Venezuela verantwoordelijk voor paspoorten en ID-kaarten, consulaire verklaringen en legalisaties. Daarnaast treedt hij op als spreekbuis van de Nederlandse regering.