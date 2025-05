Nederlandse drugshandelaar opgepakt in Colombia

In Colombia is vrijdag een Nederlandse man opgepakt die internationaal werd gezocht vanwege betrokkenheid bij grootschalige internationale drugshandel. Dat is vandaag bekend gemaakt. Het gaat om de 41-jarige Michael de H., een veroordeelde drugscrimineel. Hij is volgens Nederlandse media een groot bewonderaar van de beruchte drugsbaron Pablo Escobar.

De Colombiaanse politie meldt dat De H. betrokken is geweest bij de invoer van ruim 100 kilo cocaïne in Nederland. Het Nederlandse OM meldt dat hij in mei vorig jaar door een Nederlandse rechter tot 3,5 jaar cel is veroordeeld. Hij was toen al gevlucht naar Colombia.