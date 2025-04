Nederlandse kabinet verlengt energietoelage voor BES-eilanden

Het Nederlandse kabinet heeft volgens eigen zeggen oog voor de armoedeproblematiek in Caribisch Nederland. Daarom kunnen, net als in de afgelopen jaren, huishoudens met een laag inkomen in 2025 en 2026 in aanmerking komen voor een energietoelage van 1.300 dollar per jaar. Ook gaat er de komende twee jaar in totaal 1 miljoen euro naar lokale initiatieven om kinderarmoede tegen te gaan. Dat staat in de voorjaarsnota die gisteren is gepubliceerd.

Volgens de Nederlandse regering zijn er in de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet om bestaanszekerheid op Bonaire, Sint Eustatius en Saba te verbeteren. Om deze inzet voort te zetten, heeft het kabinet eind vorig jaar 9,5 miljoen euro per jaar gereserveerd om de koopkracht van inwoners op de eilanden extra te ondersteunen. Daarnaast trekt het kabinet structureel 4 miljoen euro uit om werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op de eilanden te verbeteren.