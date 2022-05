Nederlandse mariniers trainen op Curaçao

De marine houdt op verschillende plekken op Curaçao trainingen. De militairen voeren verkenningen, amfibische acties en duikactiviteiten uit. De training is gisteren gestart en vindt plaats tot en met woensdag 25 mei. De activiteiten zijn onderdeel van de opleiding ‘Landingcraftsman’ die zij deels op Curaçao krijgen. De militairen zijn onderdeel van een marinierseenheid die gestationeerd is op Texel. Deze eenheid opereert op de grens van land en water. De mariniers oefenen zowel in uniform, in duikpak maar ook in burger. Voor de veiligheid en herkenbaarheid is er altijd duidelijk een militair in uniform aanwezig. Bij Fuikbaai wordt er oefenmunitie gebruikt. Er klinken dan wel schoten. Ook is er een lichtflits waarneembaar, maar komen er geen kogels uit het wapen.

Curaçao is vanwege de goede klimatologische omstandigheden, zoals helder zicht onder water, bij uitstek een goede trainingslocatie om dit soort vaardigheden te kunnen trainen, of vaardigheden aangeleerd krijgen.-