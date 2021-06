Nederlandse militairen trainen op stranden Curaçao

Militairen van het Korps Mariniers beginnen vandaag met het trainen op en rondom Curaçaose stranden. De strandverkenningen en duikactiviteiten worden uitgevoerd in het kader van een opleiding. Deze opleidingsactiviteiten duren nog tot en met woensdag 23 juni. De activiteiten zijn onderdeel van hun verkenningsopleiding die zij deels op Curaçao krijgen. De mariniers zijn onderdeel van de ‘Surface Assault and Training Group’, een marinier eenheid die gestationeerd is op Texel in Nederland.