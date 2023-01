Nederlandse minister van Justitie op werkbezoek

De Nederlandse minister van Justitie & Veiligheid was gisteren op Curaçao. Yeşilgöz-Zegerius bracht een bezoek aan gouverneur George-Wout en sprak met minister Hato. De twee bewindslieden hadden het over het recente werkbezoek van de MFK-minister naar de VS. Ook is er stilgestaan bij de behoefte van Curaçao aan wetgevingsjuristen en de hulp die Nederland daarbij zou kunnen bieden. Tot slot is gesproken over cybercrime. Vandaag is ze op Aruba en woensdag sluit ze haar driedaagse werkbezoek af op Sint Maarten.