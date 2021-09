Nederlandse minister van Onderwijs wil integrale aanpak Caribische studenten

Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs wil een integrale aanpak om de studieresultaten onder Caribische Studenten in Nederland te verbeteren. Dat maakte de minister bekend in een brief aan de Tweede Kamer. Uit onderzoeken blijkt dat veel Caribische studenten in het vervolgonderwijs in Nederland slechter scoren dan andere groepen. De ondersteuning en voorbereiding van de studenten laat te wensen over, concludeert Van Engelshoven. Er is een regiegroep met deelname van de 6 eilanden opgericht die ervoor moet zorgen dat de hele keten beter gaat functioneren.