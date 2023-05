Nederlandse MQ-Reapers worden bewapend

Defensie schaft munitie aan om het onbemande verkenningsvliegtuig MQ-9 Reaper te kunnen bewapenen. De behoefte daarvoor was in 2022 al bekend. Daar wordt nu een vervolg aan gegeven. Toen Defensie twaalf jaar geleden begon met het project was er nog geen behoefte aan bewapening van de drones. Het dreigingsbeeld is sindsdien echter sterk veranderd. Het toestel moet nu in staat zijn om de veiligheid van de eigen troepen te beschermen. Doel is om de eerste munitie in 2025 binnen te hebben. Het onbemande systeem wordt momenteel getest op Curaçao. Het helpt nu bijvoorbeeld bij de ondersteuning van civiele autoriteiten of voor opsporing en toezicht.