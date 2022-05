Vanochtend zal de onderzeeboot Zr Ms Dolfijn de haven binnenvaren. De onderzeeboot van de marine komt omstreeks kwart over tien de Sint Annabaai binnen. Deze is in het Caribisch gebied voor deelname aan het maritieme evenement Velas Latinoamérica. Dit evenement vindt in juni plaats. Tot die tijd wordt er gezamenlijk geoefend met andere Nederlandse eenheden in het Caribisch gebied.