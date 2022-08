Nederlandse SLM-directeur op de vlucht

De Nederlandse directeur van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM, Paul de Haan, is deze week uit Suriname gevlucht. Samen met zijn vrouw en twee kinderen vertrok hij via Frans-Guyana naar Parijs. De topman had een uitreisverbod opgelegd gekregen. Hij en een belangrijke ex-adviseur van de Surinaamse president worden verdacht van wanbeleid bij SLM. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke fraude. De ex-adviseur Prenobe Bissessur had ook plannen om het land te verlaten. Hij is op de luchthaven van Paramaribo aangehouden.