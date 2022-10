De Nederlandse regering trekt 20 miljoen euro uit om het ondernemersklimaat op Curaçao te versterken. Dat is vrijdag besloten. Het besluit vloeit voort uit de afspraken die in het Landspakket staan. Doordat Curaçao aan alle voorwaarden voldoet, is de Nederlandse regering akkoord gegaan met de financiële steun. Hoe bedrijven aanspraak kunnen maken op het geld is niet bekendgemaakt.

