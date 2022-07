Nederlandse toerist nog steeds verdwenen

De Nederlandse toerist die sinds dinsdag na een wandeling is verdwenen in de omgeving van Jeremi en Christoffelberg is nog steeds niet teruggevonden. Woensdag werd voor het eerst gezocht naar de man die na een wandeling niet naar zijn gezin was teruggekeerd. Donderdag werd opnieuw gezocht door politie, leden van Vrijwilligers Korps Curaçao, de helikopter van de Kustwacht, ‘parkrangers’ en miliciens van de Curaçaose Militie. Maar de man werd niet gevonden. De bedoeling is dat er vandaag weer wordt gezocht. Wandelgids Stephanie Schelling heeft tegen Nederlandse media gezegd de verdwijning ‘raadselachtig’ te vinden, omdat het geen gevaarlijk gebied is.