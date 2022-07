Een Nederlandse vrouw en haar echtgenoot zijn samen vermoord in huis op Antigua. De 60-jarige Pia en haar man Tyrone zijn vermoedelijk slachtoffer geworden van een roofoverval op hun huis in Golden Grove. De twee hadden schotwonden en de man had ook een steekwond. De politie kwam poolshoogte nemen bij het huis, toen de vrouw niet was verschenen bij het reisbureau in Saint Johns, waar ze al dertig jaar werkte.

