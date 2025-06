Neergeschoten Colombiaanse senator Miguel Uribe verkeert in ‘extreem kritieke toestand’

In Colombia verkeert senator Miguel Uribe in ‘extreem kritieke toestand’ na een nieuwe operatie. Uribe werd begin deze maand neergeschoten tijdens een campagnebijeenkomst. Hij werd geraakt door 2 kogels in zijn hoofd en 1 in zijn knie. Door een hersenbloeding moest de 39-jarige Uribe met spoed opnieuw geopereerd worden. Dat meldt het ziekenhuis van Santa Fe in Bogotá vandaag. De operatie duurde meer dan 6 uur en was al de derde ingreep sinds de aanslag. Uribe is lid van de conservatieve oppositiepartij Centrum Democraten en is een felle tegenstander van de huidige linkse president Gustavo Petro. Afgelopen zondag werd een stille mars voor hem gehouden.

Buiten het ziekenhuis deed zijn vrouw, Maria Claudia Tarazona, een emotionele oproep: “Ik vraag alle Colombianen om te bidden. Voor Miguel, voor mijn familie en voor ons land. Vandaag is een cruciale dag.”