Negatief advies voor ‘Karnaval Drive Thru’ 

Alles wijst erop dat ook ‘Karnaval Drive Thru’ niet door kan gaan volgende maand. De overheid en stakeholders zijn niet akkoord gegaan en geven een negatief advies uit over het idee. Een voorstel voor een virtueel evenement ligt nog wel op tafel. De overheid moet nog een definitieve beslissing nemen of dit voorstel wel door kan gaan of dat het gehele evenement wordt geannuleerd.

Karnaval 2021 zou plaatsvinden van 12 tot 16 februari. Karnavalsmaandag blijft wel een vrije dag.