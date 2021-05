‘Negatief wereldwijd reisadvies Nederland komt 15 mei te vervallen’

Vanaf 15 mei geldt er in Nederland geen negatief reisadvies meer voor heel de wereld, maar komt het oude systeem op basis van kleurcodes terug. Het kabinet onthult dit morgenavond op de persconferentie, dat meldt de NOS. Daardoor kunnen ook de grote touroperators weer pakketreizen uitvoeren. Hoewel het officieel nog bekendgemaakt moet worden, is er al een goede indicatie welke landen een geel of groen reisadvies krijgen. Zoals het er nu naar uitziet horen daar onder meer Portugal, IJsland, Finland, de Balearen en een groot aantal Griekse vakantie-eilanden bij. Over de Caribische eilanden is nog niets genoemd.

Dat betekent nog niet dat toeristen zonder voorwaarden naar die landen toe kunnen; de meeste landen hebben reisbeperkingen voor Nederlanders. Wel krijgen reizigers uit die landen dan niet langer het dringende advies om in thuisquarantaine te gaan.