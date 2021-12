‘Negatieve berichten over Curaçaohuis kloppen niet’

Drie van de vier naasten die Gevolmachtigd Minister Carlson Manuel wilde aanstellen in het Curaçaohuis, hebben de baan niet gekregen. Dat zei premier Pisas tijdens de persconferentie van gisteren. Er waren geen vacatures en een Gevolmachtigd Minister is technisch gezien een ambtenaar, dus die moet werken met de mensen die er zijn. Alleen Carla Ponsioen-Provence is benoemd tot interim-directeur van het Curaçaohuis. Ook voor haar lag er een negatief advies, maar de positie was vacant en volgens Pisas gaat het om een tijdelijke functie. Eerder deze week lekten juist benoemingen uit die door Pisas waren ondertekend.