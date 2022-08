Nicole Lake aangehouden voor steekpartij

Nicole Lake is vanmorgen aangehouden. De 22-jarige zou een man hebben neergestoken. Het incident gebeurde bij Habaai. Nicole Lake is geen onbekende van de politie. In 2020 werd ze nog veroordeeld voor ontvoering, bedreiging en mishandeling van haar ex-vriend. Ook was ze betrokken bij een overval. Haar hele jeugd heeft ze doorgebracht in jeugdinrichtingen. Ze is berucht om haar vele uitbraken uit GOG en roofovervallen. Beeld: TeleCuraçao