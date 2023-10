Nicole Lake opgepakt na SDKK-uitbraak

De beruchte Nicole Lake heeft kort van haar vrijheid kunnen genieten. Zaterdag brak ze uit de vrouwenvleugel van de gevangenis. De politie wist haar binnen 24 uur op te pakken. De voortvluchtige verschool zich in een schuur op San Pedro. De politie arresteerde ook een man die bij haar was. Hij heeft haar vermoedelijk geholpen bij haar ontsnapping. Nicole Lake bracht haar jeugd grotendeels door in de jeugdgevangenis. Ze werd berucht door haar ontsnappingen. Begin dit jaar werd ze nog veroordeeld voor mishandeling. De minister van Justitie laat onderzoeken hoe ze uit de zwaarbeveiligde SDKK-gevangenis kon ontsnappen. Beeld Direct Media