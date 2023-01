Nicole Lake veroordeeld voor mishandeling

De beruchte Nicole Lake is veroordeeld voor mishandeling. Vorig jaar zou ze haar ex-vriend te lijf zijn gegaan met een gebroken fles. Volgens Lake ging het om zelfverdediging. Daar ging de rechter niet in mee. Het OM eiste 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. De rechter legde haar een lagere straf op, namelijk 161 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. In deze periode moet ze een emotieregulatietraining volgen en zich psychisch laten behandelen. In 2020 werd ze ook al gestraft voor ontvoering, bedreiging en mishandeling van een ex-partner. Lake wordt gezien als een draaideurcrimineel. Sinds haar jeugd kwam ze in aanraking met justitie. Ze werd bekend door haar vele ontsnappingen uit jeugddetentie. Beeld: TeleCuraçao