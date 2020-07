Tijdens de Rijksministerraad is vanmorgen niet gesproken over geld lenen op een andere manier. Dat stelt premier Eugene Rhuggenaath. Curaçao heeft toestemming nodig van het Cft om geld te lenen. Volgens Rhuggenaath is de samenwerking met Nederland voor een leniging voorlopig nog het streven.

