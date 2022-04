Niet-gevaccineerde leerling toch op studiereis

Een 15-jarige leerling van het Radulphus College mocht na eerdere weigering toch mee op studiereis naar Nederland. Dit heeft de rechter bevolen. De leerling was niet volledig gevaccineerd. De school had dat als voorwaarde gesteld om aan de reis te kunnen deelnemen. De ouders vonden dit onterecht en zijn toen naar de rechter gestapt. Gezien de versoepelingen van de coronamaatregelen vond de rechter de eis van de school te zwaar. Ook gevaccineerde leerlingen kunnen besmet raken met het virus en anderen besmetten. Uiteindelijk is de jongen meegegaan op de hbo-tour en is inmiddels weer teruggekeerd.