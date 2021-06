Nieuw 24-uurs taxi-concept op Curaçao 

De grootste taxi vereniging op Curaçao, Thirty Steps Association, gaat samen met Securitas Antias een nieuw taxi-concept lanceren. TSA zorgt voor de inzet van de taxi’s en Securitas voor de taxi dispatch software en een 24/7 centrale meldkamer. De taxi’s kunnen online besteld worden en via het centrale telefoonnummer 9-247. Het belangrijkste doel van de taxiservice is het bieden van een betrouwbare en professionele centrale die 24 uur per dag 7 dagen in de week bereikbaar is met een korte wachttijd voor de klant.

TSA voorzitter Hubert Hart verwacht dat met minimaal 45 taxi’s gestart zal worden.