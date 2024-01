‘Nieuw beleid nodig voor verdere ontwikkeling horeca’

Om de horeca van Curaçao draaiende te houden, en daarmee de economie, is een beleid noodzakelijk voor het uitbreiden van de beroepsbevolking. Dat zegt Marieke van Hamond, die nieuwe voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Curaçao. Die organisatie hield gisteren een nieuwjaarsreceptie. Daarin werd opgeroepen voor een herziening van het immigratiebeleid om buitenlandse werknemers in de horeca in te zetten als oplossing voor het personeelstekort.

De organisatie vraagt ook aan de overheid om mee te denken over investeringen voor betere arbeidsomstandigheden- en voorwaarden voor de branche. “We hebben minstens tienduizend arbeidskrachten nodig om de Curaçaose economie draaiend te houden, en het huidige personeelsbestand blijft achter”, aldus Van Hamond.