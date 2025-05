Nieuw Burgerlijk Wetboek Suriname treedt in werking met ondersteuning vanuit Curaçao

Op 1 mei trad het nieuwe Burgerlijk Wetboek van Suriname officieel in werking. Dit is een belangrijke stap in de modernisering van het Surinaamse privaatrecht. Bij de totstandkoming van het wetboek heeft het land kunnen rekenen op langdurige juridische ondersteuning vanuit het Ministerie van Justitie van Curaçao en het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. In 2005 verzocht de Surinaamse minister van Justitie en Politie, Chan Santokhi, Curaçao al om ondersteuning te verlenen bij het opstellen van een gemoderniseerd burgerlijk wetboek. Het wetboek van Suriname is mede geïnspireerd op het Burgerlijk Wetboek van de Nederlandse Antillen uit 2001.

Onder leiding van Prof. mr. Jan de Boer, lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, is in de daaropvolgende jaren intensief samengewerkt aan de totstandkoming van het nieuwe wetboek. Deze inzet resulteerde uiteindelijk in de aanname van het wetboek door De Nationale Assemblee van Suriname op 14 augustus 2024. De officiële inwerkingtreding per 1 mei 2025 werd vastgesteld bij presidentiële resolutie op 6 februari 2025. Ter erkenning van zijn uitzonderlijke bijdrage aan dit juridische traject werd Jan de Boer in mei 2025 door president Chan Santokhi benoemd tot Officier in de Ereorde van de Palm.