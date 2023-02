Nieuw campagne voor recycling

Green Phenix start vandaag met een nieuwe campagne voor recycling: ‘Be a recycling hero’. Voor elke kilo aan petflessen krijgen deelnemers een stempel. Negen stempels levert een volle spaarkaart op, die goed is voor een winkans. Elke maand reikt de sociale onderneming minimaal drie prijzen uit. Deze campagne is het vervolg op #make-the-turtle-smile. Toen werden er 144.000 flessen ingezameld. Door de grote populariteit van de campagne is het tellen van flessen te arbeidsintensief geworden. Daarom maakt Green Phenix bij de nieuwe actie gebruik van een weegsysteem.

Doel is mensen ervan bewust te maken dat plastic flessen waarde hebben. En om te voorkomen dat ze als zwerfvuil in de natuur belanden of op landfill. Bepaalde typen plastic kunnen gebruikt worden voor de productie van nieuwe producten.

De recyclables kunnen worden ingeleverd tijdens de openingstijden van Green Phenix, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 7.00 – 17.00 uur.