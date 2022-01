Nieuw digitaal loket geopend voor autokeuring

Sinds gisteren is het mogelijk om online een afspraak te maken voor de keuring van je auto. Via gobiernu.cw vul je je gegevens in, zoals het nummer van je kentekenplaat en van je keuringskaart. Als alle gegevens in orde zijn kan je zelf een datum kiezen om een afspraak te maken voor de keuring. Het wordt aangeraden om twee weken voor het verlopen van je keuringskaart een afspraak te maken zodat je zeker weet dat je op tijd een nieuw keuringsbewijs hebt.