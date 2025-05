‘Nieuw gebouw Brasami komt op terrein Caprileskliniek’

Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur Javier Silvania heeft aangegegeven dat er concrete stappen zijn gezet om te komen tot een nieuw gebouw voor de Stichting Opvangtehuis Brasami op een nieuwe locatie op het terrein van de Caprileskliniek. Brasami biedt sinds 1997 verslavingszorg aan. Het huidige gebouw in Otrobanda is wegens bouwkundige tekortkomingen, niet langer bruikbaar en is inmiddels gesloten vanwege instortingsgevaar. De verwachting is dat het nieuwe gebouw eind 2028 klaar zal zijn. De totale kosten van het project bedragen ongeveer 10 miljoen gulden.

Het ontwerp van het nieuwe gebouw voldoet volgens Silvania aan de moderne zorgstandaarden. “De kernwaarden van Brasami – waarde, veiligheid en privacy – hebben het uitgangspunt gevormd bij het ontwerp”, aldus de minister. Het gebouw zal na voltooiing onderdak bieden aan in totaal 24 cliënten, onder wie ook jongeren. Er komt een detoxafdeling voor vier cliënten en één crisiskamer; een afdeling voor motivatie en structuur voor zes cliënten; een revalidatie- en resocialisatieafdeling voor tien personen; een jongerenafdeling (vier cliënten) en een aparte afdeling voor volwassen cliënten.