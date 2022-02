NIEUW: Joris naar avondspits; Vanessa tijdens lunchpauze

WILLEMSTAD – Radiozender Paradise FM kent vanaf maandag 21 februari een nieuwe

programmering. Joris Reer is vanaf dan te horen tijdens de avondspits van 16 tot 19 uur.

Nieuw in de programmering is Vanessa Werkhoven, van maandag tot vrijdag met de

lunchshow van 12 tot 14 uur. Maarten Schakel blijft in de ochtend te horen. Jasper

Leegwater die tot deze week in de avondspits te horen is, gaat terug naar Nederland.

De meest opvallende wijziging is de nieuwe naam van Vanessa Werkhoven. Zij was onlangs

al een aantal keer te horen op Paradise FM, onder andere in december tijdens de Top 1031

en de afgelopen weken op dinsdag- en woensdagavond en als co-host tussen de middag.

Werkhoven woont sinds een aantal jaar op Curaçao, deed Kleinkunst Academie in Nederland

en is op Curaçao actief in de wereld van toneel en videoproducties.

Station manager Maarten Schakel is blij met haar komst: “Vanessa heeft de afgelopen

maanden bij Paradise FM met een enorme drive en enthousiasme een intern

opleidingstraject doorlopen. Het is indrukwekkend hoe snel zij alles heeft opgepikt en het

radiomaken onder de knie heeft gekregen. Haar stemgeluid is prettig, ze kent het eiland,

heeft een enorme passie voor muziek en she is here to stay – ook niet onbelangrijk!”

Met Vanessa Werkhoven treedt bovendien weer een vrouw toe tot het dagelijkse

presentatieteam van Paradise FM: “Dat was geen doorslaggevend criterium, maar natuurlijk

wel leuk. In de eerste plaats is ze een fijn persoon waar we met Paradise FM toekomst in

zien. We zijn blij dat we haar mogen verwelkomen als deel van de familie.”

Vanessa Werkhoven zelf is heel blij: “Ik had niet gedacht dat dit al zo snel op mijn pad zou

komen. Vanuit mijn creatieve achtergrond had ik altijd wel gedacht dat ik radio leuk zou

vinden. Nu ontdek ik pas echt hoe leuk! Natuurlijk heb ik nog dingen te leren, maar ik hoop

het vertrouwen van de luisteraar snel te kunnen winnen.”

Door het nieuwe lunchprogramma ‘Van Essa Tot Twee’ schuift Joris Reer door naar de

avondspits: ‘Reer in het verkeer’ is vanaf maandag te horen tussen 16 en 19 uur. Reer heeft

er zin in: “Vol gas naar huis aan het eind van de middag – behalve als je in de file staat

natuurlijk! Ik houd je sowieso gezelschap, met wat serieus nieuws, maar wat ik het

allerleukste vind is natuurlijk een flinke bak sfeer en gezellig als ik met de luisteraars mee

naar huis rijd.”

Jasper Leegwater neemt deze vrijdag afscheid van Paradise FM. Hij vertrekt na zo’n vier

maanden weer naar Nederland. “Paradise FM is een fijne zender en Curaçao een mooi

eiland, maar ik merk dat mijn toekomst zowel privé als qua werk in Nederland ligt. De

afgelopen periode zal ik in elk geval nooit vergeten.”