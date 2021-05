Nieuw kabinet wil flexibeler arbeidsmarkt

Het aanstaande kabinet Pisas is voorstander van een arbeidsmarkt die flexibeler werkt. Volgens de partijen heeft er al jaren geen economische groei plaatsgevonden op Curaçao. Daarnaast is ook de bevolking niet gegroeid. De nieuwe regering wil de bevolking laten groeien op basis van een vraag die gecreërd wordt door investeringen en door uitbreiding van economische activiteiten. Dat staat in het regeerakkoord. Het Antilliaans Dagblad schrijft er vandaag over. De nieuwe coalitie staat geen arbeidsmarkt voor ogen waar de werknemer nauwelijks rechten heeft. Maar MFK en PNP willen wel een arbeidsmarkt met minder restricties met betrekking tot arbeidsmobilisatie.

Meer over werkgelegenheid