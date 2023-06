Nieuw kunstwerk voor Kindermuseum

Het Kindermuseum is een kunstwerk rijker. Gisteren werd de Totempaal van Vrijheid onthuld. Het kunstwerk is gemaakt door de lokale kunstenaar 7.1 en een groep kinderen, daar zaten ook minderjarigen met een beperking bij. De totempaal staat voor vrijheid, diversiteit en inclusiviteit. Bezoekers komen het werk tegen bij de ingang van de inclusieve speeltuin van het kindermuseum. Het kunstwerk is onderdeel van een verbindingsproject. Doel is kinderen en kunst dichter bij elkaar brengen, verbinding leggen tussen verschillende kinderen en kinderen in aanraking laten komen met professionele kunstenaars. In de volgende fase werken de kinderen aan nieuw werk onder leiding van Omar Sling.