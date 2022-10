Nieuw management bij Zanolino Gallery

Nu kunstenaar Giovani Zanolino in Nederland woont, laat hij het management over aan anderen. Sinds kort runnen Ingenie Dammers en Jeannine Käser de Zanolino Gallery & Atelier in Pietermaai. Met zijn tweeën cureren, beheren en presenteren zij het beste dat Curaçao te bieden heeft op het gebied van kunst en cultuur. Zanolino biedt op afstand ondersteuning. Hij is blij dat de galerie kan doorgroeien, in samenwerking met Ingenie en Jeannine. Het trio streeft ernaar Curaçao en de kunst en cultuur van het eiland te (re-)presenteren aan een breed publiek en een platform te bieden aan lokale en internationale kunstenaars. Bezoekers kunnen evenementen en exposities verwachten van gevestigde en opkomende Curaçaose kunstenaars, evenals kunstuitleen, artistieke koopwaar en culturele ervaringen en tours. De galerie is geopend van dinsdag t/m zaterdag van 10.00-17.00 uur.