Nieuw maximum topinkomen voor overheidsentiteiten

De regering komt de topfunctionarissen in overheids-nv’s tegemoet. Het maximum topinkomen gaat een stuk omhoog. Van 263.000 naar bijna 3 ton per jaar voor directeuren van grote overheidsbedrijven. Dat blijkt uit het nieuwe wetsvoorstel. Dit hogere topinkomen is nog altijd een stuk lager dan de topfunctionarissen voor ogen hebben. Dat schrijft het Antilliaans Dagblad. De berekening van het nieuwe jaarsalaris is gebaseerd op het werkelijke brutosalaris van de premier en pensioenpremie. Bedrijven die niet voldoen aan de criteria voor grote nv’s krijgen een maximuminkomen van 227.000 gulden. Dat is 30 procent lager. Staatssecretaris Alexandra van Huffelen moet nog akkoord gaan met het voorstel.