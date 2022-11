Nieuw mijlpaal voor Deaxo Croes

De Arubaanse zwemmer Deaxo Croes heeft zijn doel bereikt. Zaterdag zwom hij van Bonaire naar Curaçao om geld in te zamelen voor het goede doel. In totaal legde hij 53 kilometer af in 14,5 uur. Tijdens de tocht werd hij begeleid door een team. Ieder half uur kreeg hij iets te eten en werd zijn temperatuur gecontroleerd. Het geld dat hij inzamelt gaat naar drie stichtingen die zich inzetten voor kankerpreventie op de ABC-eilanden. In 2018 zwom hij samen met vier teamleden van Venezuela naar Aruba en haalde daarmee in totaal 123.000 gulden op voor het Koningin Wilhelmina Kanker Fonds Aruba. Dit keer gaat het geld naar Fundashon CORESA, Fundashon Prevenshon en Kanker Fonds Bonaire.