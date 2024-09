Nieuw overheidsloket in winkelcentrum Sambil

Vanaf donderdag 3 oktober kunnen inwoners van Curaçao terecht bij het nieuwe overheidsloket in winkelcentrum Sambil voor het regelen van uittreksels en vergunningen. Het ‘Loket di Komunidat’ is een pilotproject van de overheid om dienstverlening sneller en makkelijker te maken. Het stelt burgers in staat om op één locatie hun aanvragen in te dienen, waardoor ze niet langer verschillende kantoren hoeven te bezoeken. Klanten kunnen vooraf online een afspraak maken of ter plekke hulp krijgen bij het indienen van hun verzoek.

In eerste instantie biedt het loket diensten van Kranshi, de burgerlijke stand en het Loket voor vergunningen aan, met een beperkt aanbod. Zo kunnen bezoekers onder andere uittreksels aanvragen, een Verklaring van Goed Gedrag verkrijgen en vergunningen voor vaste en ambulante standplaatsen regelen. Het Loket di Komunidat is gevestigd in Sambil, Unit L-21, bij de ingang van Cas Abou, en is van maandag tot en met donderdag geopend van 09:00 tot 16:00 uur. Op vrijdag sluit het loket om 12:00 uur.