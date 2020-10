Nieuw record: 37 nieuwe coronabesmettingen

De overheid meldt vandaag 37 nieuwe coronabesmettingen, waarvan er elf gevallen van import waren, tien daarvan zaten al in quarantaine. Daarnaast waren er veertien zijn te linken aan eerdere besmettingen, van tien is de besmettingsbron onbekend. Ook zijn er twintig mensen hersteld van het virus. Er liggen nog drie coronapatiënten in het CMC, waarvan een op de intensive care. Er zijn nu in totaal 300 actieve coronabesmettingen bekend op Curaçao. Er zijn 311 tests afgenomen in de afgelopen 24 uur.