Nieuw record stroomvraag Aqualectra

De stroomlevering van Aqualectra bereikte afgelopen maandagavond een piek van 143,7 megawatt. Dat is een nieuw record. Het vorige record van 5 september vorig jaar stond op 138,8 megawatt. Hoewel de vraag naar elektriciteit hoog was, leverde dit geen problemen op voor de stroomlevering. Het nutsbedrijf beschikte over voldoende capaciteit, waardoor Aqualectra de nacht zonder problemen was doorgekomen. De hitte zal de komende nachten aanhouden, wat automatisch betekent dat de vraag naar elektriciteit ook hoog zal zijn. Desondanks voorziet het overheidsbedrijf geen problemen. Dankzij het versnelde onderhoudsprogramma en de samenwerking met CRU voor elektriciteitslevering verwacht Aqualectra dat er voldoende capaciteit is om iedereen van stroom te blijven voorzien, zelfs tijdens piekmomenten.

