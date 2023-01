2022 was een topjaar voor het toerisme. Curaçao heeft een nieuw record bereikt. Het eiland registreerde bijna een half miljoen vakantiegangers. Daarmee is het oude record uit 2015 verbroken. Dat meldt het toeristenbureau. Om de mijlpaal van een half miljoen te kunnen bereiken, kwam het eiland zo’n 10 duizend toeristen tekort. Het doel is om eind dit jaar de half miljoen te bereiken.