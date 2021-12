Curaçao heeft een nieuwe nationale zwemcoach: de Surinaamse Yash Daryanani. Dat meldt de Surinaamse newssite Starnews. Hij is eerder coach geweest voor onder andere Venezuela, Guyana, St. Lucia en Grenada. De nieuwe coach is sinds vorige week met de Curaçaose delegatie in Abu Dhabi voor de wereldkampioenschappen. Hij is daar met drie atleten: Samantha van Vuuren, Seggioh Bernadina en Mekhayl Engel