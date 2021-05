Nieuwe aanhouding in zaak-Avestrus

De Landsrecherche op Aruba heeft gisteren Mary Hsing gearresteerd. Ze wordt verdacht van betrokkenheid bij de zaak Avestrus. De zaak Avestrus draait om mogelijk gepleegde corruptiedelicten en andere strafbare feiten rondom de uitgifte van overheidsterreinen. Avestrus richt zich specifiek op de vraag of één of meer bedrijven in of omstreeks de jaren 2009 tot en met 2017 op oneigenlijke gronden erfpachtrechten op kavels van het land Aruba wisten te bemachtigen. De gisteren gearresteerde Hsing was secretaresse van de voormalige minister van Infrastructuur Benny Sevinger. Sevinger is momenteel Statenlid voor de AVP. Momenteel zitten vier andere verdachten in deze zaak nog vast. Vier verdachten die in de afgelopen tijd werden aangehouden zijn inmiddels weer op vrije voeten. De rol van Benny Sevinger, momenteel nummer 29 op de kandidatenlijst van AVP voor de komende verkiezingen, wordt onderzocht.

