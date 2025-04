Nieuwe aanhouding op Curaçao in moordzaak Peter R. de Vries

Op Curaçao is een 39-jarige verdachte vandaag aangehouden in verband met de moord op Peter R. de Vries. De man wordt ervan verdacht een leidinggevende rol te hebben gespeeld in de criminele organisatie die achter de moord op Peter R. de Vries zat. Hij wordt naar Nederland overgebracht. Dat meldt het Algemeen Dagblad vandaag. De man, die is geboren op Curaçao en de Nederlandse nationaliteit heeft, zit sinds 2014 vast op Curaçao. Hij kwam in beeld tijdens het onderzoek naar het hogere echelon van de criminele organisatie die verantwoordelijk wordt gehouden voor de moord op De Vries.

De verdachte wordt in Nederland voor verhoor voorgeleid aan de rechter-commissaris. Peter R. de Vries werd op 6 juli 2021 neergeschoten in het centrum van Amsterdam. Anderhalve week later overleed hij, zonder nog bij kennis te zijn geweest