Nieuwe aanhoudingen op verdenking van witwassen

In een groot onderzoek naar de vastgoedsector zijn nieuwe aanhoudingen verricht op verdenking van witwassen. Een 36-jarige vrouw en 60-jarige man worden verdacht van witwassen van geld van een criminele organisatie. Om dat geld wit te wassen gebruikte het tweetal hun Curaçaose bedrijven. Begin dit jaar en eind vorig jaar werden ook al aanhoudingen verricht, in totaal is er voor zo’n 2,7 miljoen gulden aan goederen ingenomen.

Meer over aanhouding witwassen